شكرا لقرائتكم خبر عن «ألكسو» تكرم الشاعر الراحل غازي القصيبي والان نبدء بالتفاصيل
وأشاد مدير عام المنظمة سعود الحربي في كلمة ألقتها نيابة عنه مديرة إدارة الثقافة في " ألكسو " حياة قطاط ، بالإرث الثقافي الذي تركه القصيبي للأجيال القادمة ، مستعرضاً في الإطار الروايات والدواوين التي كتبها الراحل.
وأكد أن مسيرة القصيبي التي تمت على أكثر من نصف قرن من الإبداع والمؤانسة تتطلب من النخبة الثقافية تسليط الضوء دائما على مسيرة الراحل وإدخال بعض من كتاباته ودواوينه على المناهج التربوية من اجل تكوين أجيال جديدة تتذوق الشعر العربي وتتعلم منها.
وتضمن الحفل محاضرة حول التجربة الشعرية للراحل القصيبي ، تلاها نقاش عن السيرة الذاتية الخاصة بالشاعر وأهمّ أعماله الثقافية والإبداعية وإصداراته الشعرية ، فيما اختتم الحفل بتكريم أسرة الراحل .
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