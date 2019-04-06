فقد وظيفته فهل يزيد الدعم؟.. حساب المواطن يُجيب

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد برنامج حساب متابعات الخليج 365 أهمية تحديث البيانات في حال طرأ أي تغيير على الحالة الوظيفية أو الدخول الخاصة بهم.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار من أحد المستفيدين حول مدى إمكانية زيادة الدعم الخاصة به بعد فقدانه وظيفته بالقطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة.

ورد حساب خدمة العملاء التابع للبرنامج على استفسار المستفيد قائلاً: “يُكتفى بالتسجيل لمرة واحدة، وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك يجب التوجه للبوابة الإلكترونية وتحديثها عن طريق أيقونة تفاصيل الطلب والإفصاح عن الدخل، على أن يتم تعديل الحالة الوظيفية إلى لا يوجد وظيفة والانتقال إلى الإجراءات وحذف الدخل، ثم الضغط على حفظ”.

شروط الأهلية

ويشترط حساب متابعات الخليج 365 لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ضوابط احتساب الدعم

ويتم احتساب الاستحقاق بناءً على إجمالي الدخل الشهري للأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، فيما يشدد البرنامج على أهمية تحديث المعلومات عندما يطرأ أي تغيير في الدخل والبيانات خلال 15 يومًا؛ لتجنب عدم الاستحقاق في دفعة إبريل القادم عبر الرابط التالي (هنا).

التسجيل مستمر

يذكر أن التسجيل متاح في البرنامج حتى موعد إيداع الدفعة الجديدة من الدعم والتي سيتم إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الأربعاء المقبل 10 أبريل.

ويمكن التسجيل في حساب متابعات الخليج 365 للاستفادة من الدفعات المقبلة من الدعم عبر الرابط التالي: هنا