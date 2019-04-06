شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح آلية إيقاف الدعم عن المستفيد المتوفى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أوضح برنامج «حساب المواطن» الآلية التي يتم من خلالها إيقاف الدعم عن المستفيد المتوفى. أوضح برنامج «حساب المواطن» الآلية التي يتم من خلالها إيقاف الدعم عن المستفيد المتوفى. ورداً على تساؤل أحد المغردين، أوضح «حساب المواطن» عبر «تويتر» أمس (الجمعة) أنه بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية سيتم إيقاف الدعم عن المتوفى بشكل تلقائي، وبالإمكان حذف الحساب عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول، بيانات المستفيد) والضغط على «حذف الحساب».



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