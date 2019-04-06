دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وفاة متطوع خلال عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر» بالرياض

نعى الدفاع المدني بالرياض، اليوم السبت، أحد المتطوعين من فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي توفي أثناء مشاركته في عملية البحث عن طفل سقط في مجرى مائي بوادي الحائر.

وقال الدفاع المدني- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «مدني الرياض ينعي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيدًا وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».

وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق، أن «مدني الرياض» يواصل جهوده في وادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية؛ للبحث عن طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس الجمعة.

وتوفي «العيتاني» أثناء عملية البحث عن الطفل، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، ولا يزال البحث عنه جاريًا حتى صباح اليوم السبت، دون التوصل إلى أي دلائل عن مكانه.

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في الوقت نفسه، نعى فريق السلام عبر حسابه بموقع «تويتر»، المتطوع العيتاني، قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، السلام السعودي للبحث والإنقاذ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد بإذن الله الكابتن ريان أشرف العيتاني، الذي وافته المنية وهو يقوم بواجبه الوطني، متطوعًا مشاركًا مع الجهات المختصة في مهمة البحث عن طفل وادي الحائر المفقود.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وأوضح فريق السلام في وقت سابق، أن المتطوعين التابعين له يشاركون أفراد الدفاع المدني بالرياض في عمليات البحث عن الطفل عقب ورود بلاغ بذلك، مضيفًا أنه دفع بوحدة من الغواصين لوجود مستنقعات مائية وأودية بالمكان.