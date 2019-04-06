، 24 ألف إصابة بالأورام السرطانية في المملكة.. 11 ‎%‎ منها للغدد اللمفاوية ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال مؤتمر عالمي دشنته وزارة الحرس ونظمه مركز الأميرة نورة للأورام

صرّح رئيس المجموعة السعودية لأورام الغدد اللمفاوية استشاري أورام الغدد اللمفاوية الدكتور مبارك آل منصور، بأنه ووفق السجل السعودي للأورام في عام 2015م فقد تجاوز عدد الحالات الجديدة المسجلة 16 ألف حالة.



وقال "آل منصور": حسب إحصائيات غلوبوكان فإن عدد الحالات في المملكة العربية السعودية في عام 2018م تجاوز 24 ألف حالة للأورام، وتمثل أورام الغدد اللمفاوية ما يزيد عن 11% من الحالات.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العالمي الثاني لأورام الغدد اللمفاوية الذي دشنه اليوم المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور محمد أحمد الزهراني اليوم السبت تحت عنوان "المستجدات والأبحاث في أورام الغدد اللمفاوية في المجال البيولوجي – التشخيصي – العلاجي" من تنظيم مركز الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الفيصل للأورام بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، وبالتعاون مع المجموعة السعودية لأورام الغدد اللمفاوية والجمعية السعودية للأورام.



وأضاف "آل منصور": أهمية هذا المؤتمر للتوعية بأورام الغدد اللمفاوية تكمن في تكامل الخبرات لرصد آخر المستجدات في تشخيص وعلاج الأورام ، ويضم هذا المؤتمر نخبة من المتحدثين العالميين في هذا المجال وقد تمت مناقشة العديد من أوراق العمل على مدار يومين بمشاركة متحدثين ومديري جلسات الحوار من المملكة العربية السعودية.

