، "نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراء ،

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رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.
بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".
ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.
وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".
وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".
وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.
"نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراءفلاح الجوفان الخليج 365 2019-04-06
رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.
بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".
ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.
وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".
وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".
وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:41 PM
مثلن الدفعة الـ10 وبتخصصات عدة.. كلمة الأميرة وترحيب "الحساني"
رعت حرم أمير منطقة الرياض الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، حفل تخريج الدفعة العاشرة من طالبات جامعة شقراء على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء؛ حيث بلغ عدد خريجات الدفعة العاشرة 4608 خريجات، تخرجن من ٢٣ كلية في العديد من التخصصات التي تتواءم وسوق العمل.
بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلا ذلك عرض فيلم وثائقي عن منجزات جامعة شقراء، ثم ألقت الدكتورة خلود بنت طلال الحساني كلمة رحبت فيها بالأميرة نورة بنت محمد آل سعود على رعايتها للحفل، وقالت: "المرأة اليوم تشكل جزءًا رئيسياً وركنًا مهماً يجب دعمه ليبقى الوطن قوياً بهمة بناته".
ثم بدأت مسيرة الطالبات الخريجات، وقامت طالبات قسم القانون والصيدلة والعلوم الطبية بأداء القسم، تلا ذلك كلمة الخريجات ألقتها الطالبة رحاب العتيبي.
وألقت راعية الحفل الأميرة نورة بنت محمد آل سعود كلمة قالت فيها: "إننا نشارك بالتهنئة ولاة الأمر في هذا البلد الطيب، وأولياء أمور الطالبات ابتهاجًا بهذه المناسبة العزيزة".
وأضافت: "لا شك أن المعارف التي اكتسبتموها والخبرات التي تعلمتموها خلال دراستكم في الجامعة، ستؤهلكم بإذن الله للنجاح في حياتكم المقبلة".
وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات المتفوقات وتسليم الدروع، ثم كرمت الجامعة راعية الحفل بدرع تذكاري.
، "نورة بنت محمد" ترعى حفل تخريج 4608 طالبات بجامعة شقراء ،
المصدر : الخليج 365
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