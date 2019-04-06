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أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنه غير راغب في الترشح مجدّدا للرئاسة، وأن تونس تستحق التغيير.
وقال رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي لحزب "نداء"، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية؛ لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك"، دعا "السبسي" خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.
"السبسي": لا أرغب بالترشح.. وتونس تستحق التغييرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-06
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنه غير راغب في الترشح مجدّدا للرئاسة، وأن تونس تستحق التغيير.
وقال رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي لحزب "نداء"، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية؛ لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك"، دعا "السبسي" خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.
06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440
02:48 PM
دعا "الرجال الأكفاء" إلى العودة من الخارج لبلادهم
أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أنه غير راغب في الترشح مجدّدا للرئاسة، وأن تونس تستحق التغيير.
وقال رئيس الجمهورية التونسية والرئيس الشرفي لحزب "نداء"، الباجي قائد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية؛ لأن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، حسب تعبيره.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك"، دعا "السبسي" خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت، هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.
، "السبسي": لا أرغب بالترشح.. وتونس تستحق التغيير ،
المصدر : الخليج 365
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