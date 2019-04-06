محمد بن مسعود - الدمام - طالبوا بإتاحة الفرصة للعملية السياسية بقيادة "الأمم المتحدة" أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس". وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية. وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018.

"مجموعة السبع" تدعو لوقف المواجهات غرب ليبيا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-04-06 أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس". وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية. Advertisements وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018. 06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 02:28 PM طالبوا بإتاحة الفرصة للعملية السياسية بقيادة "الأمم المتحدة" طالبوا بإتاحة الفرصة للعملية السياسية بقيادة "الأمم المتحدة" أعرب وزراء خارجية المملكة المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الممثل الأعلى لمجموعة دول الاتحاد الأوروبي، عن قلقهم العميق بشأن العمليات العسكرية بقرب العاصمة الليبية "طرابلس". وحثّوا جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات العسكرية حتى تتاح الفرصة للعملية السياسية بقيادة هيئة الأمم المتحدة الرامية للتوصل إلى السلام في ليبيا. جاء ذلك في بيان مشترك بشأن الوضع في غرب ليبيا، نشر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية البريطانية. وتضمن البيان تأكيد الدعم الكامل لجهود الأمين العام لهيئة لأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وممثله الخاص غسان سلامة، الهادفة إلى عون الليبيين على طريقهم تجاه إجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية في أسرع وقت ممكن، وذلك بموجب ما اتفقت عليه الأطراف الليبية في باريس في مايو من العام 2018، وفي باليرمو في نوفمبر من العام 2018.

، "مجموعة السبع" تدعو لوقف المواجهات غرب ليبيا ،

المصدر : الخليج 365

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