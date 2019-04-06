المرور يوضح غرامة تأخير تجديد استمارات المركبات

حددت الإدارة العامة للمرور، قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقا للنظام.

جاء ذلك ردا من المرور، على مغرد وجه سؤالا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال فيه: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.

وردت إدارة المرور بتغريدة حيث قالت : “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد إنتهاء مهلة الـ 60 يوما يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.