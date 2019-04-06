كشف تفاصيل مقطع مثير للجدل لجثة متحللة بأحد المسارحة

كشفت مصادر تفاصيل فيديو مثير للجدل، كان متداوَلاً بشكل واسع خلال اليومَين الماضيَين، وأثار استياء عدد من رواد السوشيال ميديا عندما أقدم شخص على تصوير جثة متحللة ومتدلية من شجرة في محافظة أحد المسارحة.
وتفصيلاً، كشفت مصادر لموقع “سبق” في المحافظة أن الجثة عُثر عليها متدلية من الشجرة وهي في حالة تحلل قبل أيام عدة، وتعود لوافد يمني، وفقًا لما عُثر عليه معه من أوراق ثبوتية. ووفقًا للمعاينة الأولية يظهر انتحار الشخص بربط عنقه في غصن الشجرة.
وتابعت المصادر: بدأت التحقيقات من قِبل الجهات الأمنية في ذلك الوقت، واتخذت الإجراءات والتدابير النظامية حيال الواقعة في وقت قياسي.
يُذكر أن كثيرًا من المواطنين استاؤوا من العدسة المتطفلة التي التقطت تسجيلاً لجثة متدلية من شجرة وهي في حالة تحلل، وأكدوا أن تسجيل تلك الواقعة غير مقبول.
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