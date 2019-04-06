عبد المهدي يحمل مبادرة لتقريب السعودية وإيران

وصل رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي اليوم السبت إلى إيران برفقة وفد من رجال الأعمال في زيارة تستغرق يومين، فيما كشف مصدر سياسي أن هدف الزيارة هو طرح عبد المهدي لمبادرة تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية.

ويبحث عبد المهدي العلاقات بين بغداد وطهران وآليات تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين، لكنه سيطرح أيضاً مبادرة بين إيران والسعودية بدأت مسبقاً من مصر بعد زيارته الشهر الماضي وستتوضح معالمها خلال زيارته المرتقبة للسعودية.

وسيلتقي عبد المهدي خلال هذه الزيارة بالمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، فضلاً عن قيادات إيرانية أخرى، وسيبحث كذلك عدداً من الملفات على رأسها الاقتصادية و التجارية من أجل التحرك بما يسمح بتخفيف عواقب العقوبات الأمريكية على طهران، بحسب "روسيا اليوم".