صحفي يهودي يتجول في السعودية سرا

قامت صحيفة إسرائيل هايوم، بنشر تقرير يكشف زيارة صحفي يهودي اسرائيلي، من طائفة الحريديم المتطرفة، إلى المملكة العربية السعودية، بحجة حضور مسابقة "الفورميلا" التي حرى تنظيمها في العاصمة السعودية الرياض.

ويذكر التقرير، تفاصيل الزيارة بدءا من اتخاذ الصحفي الحريدي يوسف زينيتش القرار، مرورا بتقديم الفيزا، والوصول للرياض، وانتهاء بزيارة قام بها إلى مدينة المستقبل التي يعكف ولي العهد محمد بن سلمان على إقامتها".

وقال الصحفي زينتش إنه تجول في معظم أنحاء المملكة، وهو يخبئ قلنسوته الدينية وشعره المستعار الطويل تحت لباس سعودي.

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وفي التفاصيل قال الصحفي الإسرائيلي، إن فكرة الزيارة بدأت حين صادف إعلانا عن إصدار تأشيرات دخول إلى السعودية لكل الجنسيات، في إطار دعم القطاع السياحي والانفتاح الجديد في المملكة ‎ وتحديدا لحضور سباق "الفورميلا إي" الذي جرى في الخامس عشر من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في منطقة درايا، بشمال غرب الرياض، عاصمة المملكة.

وأضاف أنه تقدم للفيزا وحصل عليها بالفعل مع تذكرة لحضور السباق فقط، مشيرا إلى أنه اشترى زيا عربيا من البلدة القديمة في القدس المحتلة، ليخفي من خلالها هيئته الدينية، بحسب عربي 21.

وتابع أنه من خلال زيارته تمكن من جمع ما يكفيه من المعلومات الاستخباراتية، الاجتماعية، والسياسية بعد أن التقى بالبدو والحضر في السعودية، وعرف أدق التفاصيل هناك عن الحياة والنساء والرجال والمساجد، والعائلة المالكة، وعاد ليبيع هذه القصة للصحيفة المذكورة.