حقيقة وفاة ريان العيتاني من فريق السلام السعودي

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، وفاة ريان أشرف العيتاني، وهو أحد أفراد فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ؛ خلال عملیات البحث للعثور على الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس.

وبحسب ما أورده موقع قناة العربية، توفي المتطوع ريان العيتاني أثناء مشاركته بعمليات الغوص في وادي الحائر بالعاصمة الرياض للبحث عن طفل سقط في الوادي مساء الجمعة.

وعمَّ الحزن والاسى أصدقاء الغواص ريان العيتاني، عضو فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي عرف بسماحة أخلاقه وعدم تأخره في مثل هذه المواقف التطوعية الصعبة، وفقا لاصدقائه.

يذكر أن طواقم الدفاع المدني السعودي كثفت البحث عن الطفل الذي سقط أمس الجمعة في وادي الحائر، والذي قضى خلالها المتطوع ريان العيتاني.