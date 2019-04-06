امريكا: لن نسمح للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة لن تسمع للسعودية بأن تصبح قوة نووية تهدد أمن اسرائيل.

مضيفا "الإدارة الأمريكية تعمل عن كثب مع السعودية، والمفاوضات لا تزال مستمرة بشأن النووي"، وذلك بعد أيام على نشر أول صور للمفاعل النووي السعودي المخصص لإنتاج الطاقة.

وكانت وكالة "بلومبيرغ" نشرت صورا للمفاعل الذي تستعد المملكة لتشغيله في هذا العام، رغم عدم توقيعها بعد على الإطار الدولي للقواعد التي تتبعها الدول "النووية" لضمان سلامة استخدام التكنولوجيا النووية.

وبحسب الصور التي تعود لخدمة "غوغل" فإنه يظهر اقتراب انتهاء العمل في المنشآت، التي تقع في الجنوب الغربي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض.

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وفي لقاء له على قناة "CBS" الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي، ،

وتابع: "ليس من المقبول أن تمتلك السعودية قوة نووية، ولن نسمح بذلك في أي مكان بالعالم، لن نسلمهم القدرة على تهديد إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب عربي21.

وفي إشارة إلى ادعاء ترامب بأن الرئيس السابق، باراك أوباما، قدم للإيرانيين 150 مليار دولار، وسمح لهم بالوصول إلى الأسلحة النووية، قال بومبيو: "لن نعطي السعودية أموالا لتهددنا وإسرائيل، لن نكتب لهم شيكا بـ150 مليار دولار".