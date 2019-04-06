«أمازون» تطلق 3 آلاف قمر صناعي لتوفير إنترنت فائق السرعة

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كشفت شركة “أمازون كوم”، أمس الخميس، عن خطتها لبناء شبكة تضم أكثر من 3 آلاف قمر صناعي عبر “مشروع كايبر” لتقديم خدمة الإنترنت الفائق السرعة.
وذكرت الشركة أن المشروع سيطلق مجموعة من الأقمار الصناعية في مدار منخفض حول الأرض لتوفير إمكانية الاتصال بالإنترنت الفائق السرعة لكل من يفتقرون للاستفادة من الخدمة الأساسية لإنترنت النطاق العريض حول العالم.
وجرى تقديم تفاصيل المشروع إلى الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي.
يواجه مشروع أمازون للأقمار الصناعية منافسة شديدة من مشاريع مماثلة لشركة “سبيس.إكس” التابعة للملياردير إيلون ماسك وشركة “وان.ويب”..، المدعومة من إيرباص وغيرهما.
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