كيف تعثر على جهازك الآيفون حال فقدته داخل أو خارج المنزل؟

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قدم مهتم بالتقنية، عبر مقطع فيديو، نصائح ذهبية لمستخدمي وأصحاب أجهزة الآيفون، لا سيما في حال فقدانهم أجهزتهم. وخلال المقطع المتداول، شرح طرق وخطوات تتبع الجهاز سواء داخل المنزل أو حال فقدانه..، بجانب حذف كافة البيانات المهمة والخاصة حال تعذر الحصول عليه. الفيديو المرفق يشرح الطريقة والخطوات:





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