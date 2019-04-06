29 وظيفة شاغرة لدى مجموعة لاند مارك في 5 مدن

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أعلنت شركة مجموعة لاند مارك العربية لقطاع التجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المتاجر والمعارض التابعة للشركة في المدن التالية: “الدمام، والخبر، والجبيل، والهفوف، والقطيف”.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مساعد متجر (عدد 25 وظيفة).

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. مساعد مدير المتجر (عدد 3 وظائف).

. مساعد مبيعات.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

