وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى شركة سيمينس بالرياض وجدة

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مهندس عمليات أول (الرياض). . مهندس صيانة (الرياض). Advertisements . مهندس تكاليف (الرياض). . مستشار الموارد البشرية (جدة). . مهندس جودة (للسعوديين/ جدة). وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف..، وذلك بدءًا من تاريخ 3 إبريل 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)





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