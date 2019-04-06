4 وظائف إدارية وبحثية شاغرة في جامعة كاوست

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أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”- المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وبحثية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير خدمات الأنظمة والشبكات: درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه في تخصص ذي الصلة.

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. عالم أبحاث حاسوبي: درجة الدكتوراه في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، والهندسة الحاسوبية)، أو أي تخصص وثيق الصلة.

. محلل أعمال: درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

. عالم أبحاث- معدات والحفر الجافة: درجة الدكتوراه في تخصصات: (الفيزياء، والكيمياء، وعلوم المواد أو الهندسة).

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 إبريل 2019م، مبيّنة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة..؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

