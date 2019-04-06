الحصيني يحذّر من حالة ممطرة خلال الـ24 ساعة المقبلة

توقَّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، الحالة الممطرة على بعض الأماكن خلال الساعات الـ24 المقبلة، في وقت وجّهت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بهطول أمطار تستمر حتى ساعات المساء على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية.

وقال الحصيني- في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «الأمطار المتوقعة متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد على غرب الأفلاج ووادي الدواسر، وجنوب غرب عفيف، والطائف، والباحة، وعسير، ونجران وشرقها، مع رياح مثيرة للغبار».

وأضاف أنّ حركة السحب الرعدية الممطرة منذ صلاة الجمعة- أمس- حتى صباح اليوم السبت، أسفرت عن هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، وتتراوح بين خفيفة إلى غزيرة، مع حبات برد على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية وعسير والباحة، إضافة إلى شرق الطائف.

في سياق متصل، وجّه مركز الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم، تنبيهًا باستمرار تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية.

وأضاف أن الحالة الجوية تبدأ على منطقتي الرياض والشرقية في الساعة التاسعة من صباح اليوم وتنتهي الساعة التاسعة مساء، بينما تبدأ على منطقة مكة المكرمة الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وتنتهي الساعة الثامنة مساءً.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد توقعت في تقريرها لطقس اليوم السبت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار؛ التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، والشرقية، ونجران، وكذلك على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الشرقية من تلك المناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى تأثر مناطق شمال المملكة بسماء غائمة إلى غائمة جزئيًا؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة، فيما لم تستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، وكذلك على منطقتي الجوف والحدود الشمالية.

وأوضحت أن أقصى درجة حرارة ستصل إلى 36 درجة مئوية في شرورة، بينما أدنى درجة ستكون سبع درجات مئوية في طريف.

وحول حالة البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كيلومترًا/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومتر ونصف.

أمّا الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45 كيلومترًا/ ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين.