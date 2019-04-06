الدفاع المدني نعى الفقيد..
نعى الدفاع المدني بالرياض، اليوم السبت، أحد المتطوعين من فريق السلام السعودي للبحث والإنقاذ، الذي توفي أثناء مشاركته في عملية البحث عن طفل سقط في مجرى مائي بوادي الحائر.
وقال الدفاع المدني- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»-: «مدني الرياض ينعي المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي، الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، نسأل الله أن يقبله شهيدًا وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».
وكان الدفاع المدني قد أعلن في وقت سابق، أن «مدني الرياض» يواصل جهوده في وادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية؛ للبحث عن طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، سقط في مجرى وادي الحائر مساء أمس الجمعة.
وتوفي «العيتاني» أثناء عملية البحث عن الطفل، الذي لم يتم العثور عليه حتى الآن، ولا يزال البحث عنه جاريًا حتى صباح اليوم السبت، دون التوصل إلى أي دلائل عن مكانه.
في الوقت نفسه، نعى فريق السلام عبر حسابه بموقع «تويتر»، المتطوع العيتاني، قائلًا: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، السلام السعودي للبحث والإنقاذ يتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهيد بإذن الله الكابتن ريان أشرف العيتاني، الذي وافته المنية وهو يقوم بواجبه الوطني، متطوعًا مشاركًا مع الجهات المختصة في مهمة البحث عن طفل وادي الحائر المفقود.. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
وأوضح فريق السلام في وقت سابق، أن المتطوعين التابعين له يشاركون أفراد الدفاع المدني بالرياض في عمليات البحث عن الطفل عقب ورود بلاغ بذلك، مضيفًا أنه دفع بوحدة من الغواصين لوجود مستنقعات مائية وأودية بالمكان.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة متطوع خلال عمليات البحث عن «طفل وادي الحائر» بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.