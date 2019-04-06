السعودية اليوم / قوة أمنية عراقية مشتركة تقتل إرهابيًا تابعا لداعش جنوب محافظة الأنبار



بغداد 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

أعلنت قيادة شرطة محافظة الأنبار غرب العراق اليوم عن مقتل ما يسمى بـ"الناقل العام لمعسكرات داعش" في عملية أمنية نفذتها قوة عراقية مشتركة جنوب الرمادي مركزالمحافظة.

وأوضحت القيادة المذكورة في بيان صحفي أن قوة مشتركة من قيادة عمليات الأنبار , تمكنت أثناء تنفيذها واجباً أمنيًا مشتركًا من قتل الإرهابي الملقب بـ"هباد" بعد الاشتباك معه في منطقة صحراوية قرب بحيرة الرزازة جنوب المحافظة.

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13:34ت م

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