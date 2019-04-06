

قلقيلية - بيت لحم01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تعتقل شابين فلسطينيين من قلقيلية و بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رائد اسليم رضوان (23 عاما) على حاجز نصبته قرب قرية عزبة الطبيب شرق قلقيلية.

في نفس السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الليلة الماضية، شابًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم على حاجز عسكري نصبته فجائيًا على مدخل البلدة.

// انتهى //

13:32ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين من قلقيلية و بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.