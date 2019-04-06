السعودية اليوم / أمير الحدود الشمالية يتسلم التقريرالسنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة



عرعر 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة أول أمس التقرير السنوي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة .

واستعرض سموه مع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة محمد بن نايف الجارد ما اشتمل عليه التقرير من خدمات إسعافية وطبية وإدارية، إضافة إلى البرامج التدريبية والتوعوية والمبادرات التطوعية التي نفذها الفرع .

وجرى بحث جميع الموضوعات ذات العلاقة بعمل الهلال الأحمر بالمنطقة , وسبل دعم وتطوير الخدمات التي يقدمها لأبناء منطقة الحدود الشمالية وللمقيمين حيث وجه سمو الأمير فيصل بن خالد بضرورة تكثيف الجهود التوعوية والدورات التأهلية لعموم المجتمع والمتطوعين منهم في جانب الإسعافات الأولية والإسعاف في المواسم والظروف الاستثنائية على وجه الخصوص.

وشدد سموه على المبادرة بالتنسيق الكامل مع الاجهزة ذات الصلة كالدفاع المدني والشرطة والمرور وأمن الطرق والصحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتطوير عناصر المنظومة الإسعافية لتحقق الوصول المعياري للمصابين والمرضى وإسعافهم ونقلهم للمراكز العلاجية.

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان ،أهمية تفعيل الدور المجتمعي للفرع لتعزيز الأبعاد الإنسانية والوقائية في التعاطي مع الحالات الإسعافية، داعياً سموه لابتكار وإطلاق مبادرات تنسيقية وتكاملية مع مختلف الجهات ذات الصلة وأبناء المجتمع لاسيما الشباب والفتيات في المعاهد والجامعة متطلعاً لتوقيع مذكرات تفاهم للتعاون والتنسيق في هذا الشأن بما يحقق التزامات ومستهدفات رؤية المملكة 2030 وفق المؤشرات المعتمدة لدى هيئة الهلال الاحمر السعودي..

ونوه سموه بالجهود والخدمات التي تقدمها هيئة الهلال الأحمر السعودي ودورها الرائد في خدمة وإسعاف المصابين والمرضى ،إضافة إلى تعزيزها للخدمات الإسعافية والتوعوية وتنفيذها للمشاريع التطوعية والأعمال الإنسانية.

وفي نهاية اللقاء قدّم مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالحدود الشمالية شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على دعمه واهتمامه بجميع أعمال الهلال الأحمر بالمنطقة .

// انتهى //

12:55ت م

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