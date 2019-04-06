سياسي / سلطات الاحتلال الإسرائيلية تبعد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى



القدس المحتلة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم إبعاد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين

وأفادت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال افرجت في ،ساعة متأخرة من ليلة أمس، عن الشابين المقدسيّين أحمد أبو عرفة، وتوفيق أبو دهيم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين.

وتجدر الإشارة أن الاحتلال اعتقل الشابين المقدسيين أمس أثناء خروجهما من المسجد الأقصى.

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12:15ت م

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