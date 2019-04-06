السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 288 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة



حجة 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 288 سلة غذائية، تزن 21 طنًا و312 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجه، ليستفيد منها 1,728 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

//انتهى//

12:02ت م

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