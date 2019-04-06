السعودية اليوم / مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام " يتمكن من انتزاع 1,229 لغمًا خلال الأسبوع الرابع من مارس 2019م



الرياض 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2019م، من انتزاع 1,229 لغمًا، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد و 738 لغمًا مضادًا للدبابات و 448 ذخيرة غير متفجرة و 15 عبوة ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6,647 لغمًا.

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52,777 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

//انتهى//

11:40ت م

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