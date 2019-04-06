سياسي / اهتمامات الصحف الأردنية



عمّان 01 شعبان 1440 هـ الموافق 06 إبريل 2019 م واس

أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستضيفه الأردن للمرة العاشرة.

واهتمت بدعوة الحكومة الأردنية ، بضرورة ‏وقف التصعيد في ‫ليبيا، والتهدئة وضبط النفس ، واعتماد الحل السياسي سبيلا لتجاوز الأزمة ، لضمان أمن ليبيا واستقرارها، والحفاظ على وحدة أراضيها.

وسلطت الضوء على مسيرات العودة شرقي قطاع غزة، وإصابه 63 فلسطينيًا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في المسيرة.

وتطرقت لتحذير بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، لنظام السوري من استخدام السلاح الكيمياوي، وذلك بعد مرور عامين على هجوم خان شيخون الكيمياوي في سوريا.

ونشرت إعلان تونس تمديد حالة الطوارئ لمدّة شهر ابتداء من اليوم ، وذلك بعد مناقشة الأمر خلال اجتماعات مجلس الأمن القومي التونسي الذي أشرف عليه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

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11:13ت م

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