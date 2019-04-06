السعودية | ضبط وافدين تاجروا في شرائح اتصالات مقيدة ببيانات وأسماء وهمية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:16 مساءً, 6 أبريل 2019 م المناطق - الرياض تمكنت الشرطة اليوم السبت، من ضبط وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، تاجروا في شرائح اتصالات مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالتت شرطة الرياض إنها ضبطت وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل ، من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهم المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة.

وأضافت أنها ضبطت بحوزتهم عددا كبيرا من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة، ومعلومات الشرائح.

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