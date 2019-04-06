ضبط وافدين امتهنوا المتاجرة غير المشروعة بشرائح الاتصالات

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

تمكنت الشرطة ، اليوم السبت، من ضبط وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال شرطة الرياض إنها تمكنت من ضبط وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل ، من الجنسية البنجلاديشية، لامتهانهم المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة.

وأضافت أنها ضبطت بحوزتهم عددا كبيرا من الشرائح مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة، ومعلومات الشرائح.