الرياض: ضبط بنغلاديشيين امتهنوا المتاجرة غير المشروعة بشرائح الاتصالات والإنترنت

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)ضبطت شرطة الرياض وافدين مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، من الجنسية البنغلاديشية، امتهنوا المتاجرة غير المشروعة بشرائح اتصال وإنترنت عائدة لعددٍ من شركات الاتصالات المشغلة.
وأوضح "الأمن العام" عبر حسابه في "تويتر" اليوم (السبت) أنه تم ضبط عدد كبير من الشرائح بحوزتهم مقيدة ببيانات وأسماء وهمية، وأجهزة قارئة للبصمة ومعلومات الشرائح.
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