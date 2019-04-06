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شكرا لقرائتكم خبر عن «سلمان للإغاثة» يوزع 288 سلة غذائية على النازحين والمتضررين في حجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (حجة)وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (الجمعة) 288 سلة غذائية، تزن 21 طناً و312 كيلوغراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجة، ليستفيد منها 1728 فرداً.
ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.
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