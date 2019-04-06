شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفهادي يُقدّم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)استقبل إمبراطور اليابان الإمبراطور أكيهيتو، في القصر الإمبراطوري بطوكيو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الذي قدم له أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى اليابان.
ونقل السفير الفهادي، لإمبراطور اليابان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتمنياتهما لليابان المزيد من التقدم والازدهار.
فيما أكد إمبراطور اليابان حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.
حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو.
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