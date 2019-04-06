شكرا لقرائتكم خبر عن «مدني الرياض»: وفاة متطوع أثناء البحث عن طفل سقط في وادي الحائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) توفي متطوع من فريق السلام السعودي، أثناء مشاركته في البحث عن طفل سقط بوادي الحائر في الرياض. توفي متطوع من فريق السلام السعودي، أثناء مشاركته في البحث عن طفل سقط بوادي الحائر في الرياض. ووفقا لتغريدة للدفاع المدني عبر «تويتر» اليوم (السبت)، قال: «مدني الرياض ينعى المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي الذي توفي أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادثة سقوط طفل بوادي الحائر. نسأل الله أن يقبله شهيداً وأن يلهم أهله الصبر والسلوان».



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