السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعداته على النازحين والمتضررين في اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم مساعداته على النازحين والمتضررين في اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:40 مساءً, 6 أبريل 2019 م المناطق - الرياض وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 288 سلة غذائية، تزن 21 طنًا و312 كيلو غراماً، على النازحين والمتضررين في مديريتي عبس وحرض بمحافظة حجه، ليستفيد منها 1,728 فردًا.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة من خلال المركز للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناته خلال الأزمة الإنسانية التي يمر بها.

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