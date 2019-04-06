شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. «30 دقيقة مشي» في واجهة الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وانطلقت الفعالية من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساءً بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية ورجال الاعمال الرياضيين والمهتمين بالمجال الرياضي . ومن أبرزهم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د.عبدالكريم العبدالكريم ،ومساعد مدير بلدية الخبر للخدمات المهندس موسى العنزي إضافة إلى مشاركة عدد من الاعلاميين والرياضيين البارزين بالمنطقة.
وصاحب الفعالية مشاركة عدد من الاركان الصحية التوعوية التي تقدم خدماتها للمشاركين وتثقف المتواجدين عن فائدة المشي في حياة الفرد ،وتضمنت الخدمات ( أركان لقياس السكري، الضغط، الطول، الوزن، كتلة الجسم)،مع تواجد أخصائيي تغذية وأخصائيي تمارين رياضية .
وأُقيمت الفعالية برعاية مجموعة الحقيل الطبية .وتم تكريم الجهات المشاركة والداعمة للحملة ،حيث وزعت صحة الشرقية شهادات تكريمية على جميع المشاركين بالحملة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. «30 دقيقة مشي» في واجهة الخبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.