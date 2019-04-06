شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. «30 دقيقة مشي» في واجهة الخبر والان نبدء بالتفاصيل

شارك 1000 شخص في فعالية «30 دقيقة مشي» بالواجهة البحرية بالخبر أمس، وذلك تحت رعاية صحة الشرقية وبالتعاون مع أمانة المنطقة وفريق الشرقية للمشي.

وانطلقت الفعالية من الساعة 4 عصراً إلى الساعة 10 مساءً بحضور عدد من مسؤولي الدوائر الحكومية ورجال الاعمال الرياضيين والمهتمين بالمجال الرياضي . ومن أبرزهم مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د.عبدالكريم العبدالكريم ،ومساعد مدير بلدية الخبر للخدمات المهندس موسى العنزي إضافة إلى مشاركة عدد من الاعلاميين والرياضيين البارزين بالمنطقة.

وصاحب الفعالية مشاركة عدد من الاركان الصحية التوعوية التي تقدم خدماتها للمشاركين وتثقف المتواجدين عن فائدة المشي في حياة الفرد ،وتضمنت الخدمات ( أركان لقياس السكري، الضغط، الطول، الوزن، كتلة الجسم)،مع تواجد أخصائيي تغذية وأخصائيي تمارين رياضية .

وأُقيمت الفعالية برعاية مجموعة الحقيل الطبية .وتم تكريم الجهات المشاركة والداعمة للحملة ،حيث وزعت صحة الشرقية شهادات تكريمية على جميع المشاركين بالحملة .