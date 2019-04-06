شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفهادي يٌقدّم أوراق اعتماده لإمبراطور اليابان والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الإمبراطور أكيهيتو إمبراطور اليابان في القصر الإمبراطوري بطوكيو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، الذي قدم لجلالته أوراق اعتماده سفيراً للمملكة لدى اليابان.

ونقل السفير الفهادي، لإمبراطور اليابان تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وتمنياتهما لليابان المزيد من التقدم والازدهار.

فيما أكد جلالته حرص اليابان على تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

حضر الاستقبال ومراسم الاعتماد معالي وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيقي سيكو.