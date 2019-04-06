شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الملك فهد» بلندن تحتفي بخريجي 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب مدير عام الأكاديمية د. عبدالغني الحربي، عن سروره بمشاركة الطلاب فرحتهم، مقدما شكره لولاة الأمر- حفظهم الله - على الدعم غير المحدود الذي تحظى به الأكاديمية وصولا إلى حصول الطلاب على تعليم دولي ثنائي اللغة يعتمد على قيم تعاليم الدين الإسلامي وأحدث العلوم.
وقدر لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، جهوده ودعمه للأكاديمية خلال فترة عمله سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة ورئاسته مجلس أمناء الأكاديمية لمدة تجاوزت العشر سنوات.
وأشاد الحربي، بجهود هيئة التدريس ومنسوبي الأكاديمية وأعضاء مجلس الأمناء وأولياء الأمور على ما بذلوه من عطاء في سبيل متابعة ورعاية وتعليم الطلاب خلال مسيرتهم التعليمية.
من جهته، أكد القائم بأعمال السفارة أهمية دور الأكاديمية منذ تأسيسها في 1985م نحو التواصل التعليمي والحضاري بين المملكة وبريطانيا، مشيرا إلى الرعاية التي تحظى بها الأكاديمية من القيادة الرشيدة في سبيل نشر المعرفة وخدمة الطلاب.
واختتم الاحتفاء بتوزيع الشهادات على الخريجين والخريجات وتكريم الطلبة المتفوقين والمميزين.
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