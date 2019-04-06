شكرا لقرائتكم خبر عن وفاتان في غرق مركبة ببحيرة سيهات والان نبدء بالتفاصيل
وتواردت أنباء عن أن المركبة كانت تقل عائلة مكونة من 4 أشخاص (فتى وفتاة ووالديهما)، فيما باشرت فرق من الأجهزة الأمنية الموقع.
وأفادت المصادر بوفاة شخصين نتيجة غرق المركبة في البحيرة، وتم إنقاذ شخصين آخرين، وجرى نقلهما بواسطة الهلال الأحمر.
بدوره، ذكر المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في المنطقة الشرقية فهد الغامدي لـ ”الخليج 365” مباشرة 3 فرق إسعافية، أمس، موقع الحادثة، إضافة إلى فرقة عناية.
وأكد وجود حالتين مستقرتين (رجل وامرأة) تم إسعافهما لمستشفى الدمام المركزي، إضافة إلى حالتي وفاة -رحمهما الله-.
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