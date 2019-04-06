الكشف عن وثيقة كندية لخسائر الحكومة بعد الصدام مع المملكة

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت وثيقة حكومية كندية عن الخسائر التي لحقت بأوتاوا من الصراع الدبلوماسي مع المملكة خلال الصيف الماضي، على خلفية تدخل كندا بشكل فج في الشؤون الخاصة بالمملكة.

الوثيقة التي نشرتها كنديان برس، كشفت تفاصيل الخسائر التي تعرضت لها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية، والتي كان منها خفض مستويات التعامل التجاري والدبلوماسي إلى حد يقترب من الصفر.

وسردت الوثيقة العديد من التدابير الموجعة التي اتخذتها المملكة لإيقاف التدخل الكندي في الشؤون السعودية الخاصة، بما في ذلك استبدال العقود الحالية بأخرى جديدة مع موردين غير كنديين.

وقالت الوثيقة إن السعودية منعت إحدى الشركات الكندية من تصدير وبيع الأدوية، كما أصدرت الوزارات الحكومية أوامر بحظر الغذاء والدواء من كندا، بالإضافة إلى توقف شحنات مختلفة من كندا كانت متجهة إلى الموانئ السعودية.

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وتم عمل تلك المذكرة في سبتمبر الماضي، استعدادًا للقاء مع أعضاء مجلس الأعمال العربي الكندي، الذين لديهم مصالح في المملكة.

وقبل الأزمة، كانت المملكة شريكًا رئيسيًا لكندا في الشرق الأوسط، وذلك وفقًا لمذكرة إحاطة داخلية منفصلة عن الوثيقة، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2017.

وخلال العام قبل الماضي، كان لدى المملكة استثمارات مباشرة بقيمة 1.28 مليار دولار في كندا، وذلك وفقًا لمذكرة أُعدت لوزير المالية بيل مورنو بعد اندلاع الأزمة.