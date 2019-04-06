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الداعم إيران والهدف المملكة.. محلل سياسي يراهن على السعوديين لإفساد المخطط
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكاتب والمحلل السياسي عبدالرحمن الطريري، أن وعي المجتمع السعودي يزداد ويتطور لكشف وإفساد المخطط الإيراني عبر مواقع التواصل والمواقع المزيفة.
وتابع الطريري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية أن هناك تساهلًا لدى الكثير من الناس في تداول الأخبار غير الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن النظام الإيراني يحاول الحفاظ على شرعيته أمام الشعب من خلال المعارك الخارجية.
وأضاف المحلل السياسي أن إيران دعمت مواقع وحسابات الحركات الإرهابية التي كانت بدورها أعظم منفعة لنظام بشار الأسد، وأن إيران سخرت وسائل إعلام واستغلت مواقع التواصل لتحقيق أهداف خبيثة وخلق نفوذ داخل الدول العربية.
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