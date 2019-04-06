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قطر دفعت 35 ألف يورو شهريًّا لحفيد مؤسس الإخوان

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2019-04-06

قطر دفعت 35 ألف يورو شهريًّا لحفيد مؤسس الإخوان

متابعات الخليج 365 - متابعة

كشفت هيئة رقابية حكومية فرنسية في تقرير صادر حديثًا، أن حفيد مؤسس جماعة الإخوان السويسري طارق رمضان كان يتلقى مكافآت سخية من دولة قطر لتمويل مشاريع متعلقة غالبًا بحركة الإخوان المسلمين.

وبحسب المذكرة التي نشرتها وكالة Tracfin الرسمية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والمتخصصة في مكافحة الاحتيال المالي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فإن رمضان عمل بصفة “مستشار” مع قطر وكان يتلقى أموالًا تدفعها “مؤسسة قطر”، وهي إحدى القنوات التي تسمح للدوحة بتمويل مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم، بحسب ما نقلت “العربية” عن صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية.

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وأضافت “ليبراسيون” أن مؤسسة قطر قد سهلت انتقال رمضان إلى الدوحة واستفادت من دعم يوسف القرضاوي الذي يعد بمثابة الأب الروحي لتنظيم الإخوان المسلمين.

ووفق التحقيقات الفرنسية فإن طارق رمضان حوّل في 1 يونيو 2017 ما يعادل 590 ألف يورو من حسابه القطري الذي تغذيه مدفوعات مؤسسة قطر الشهرية.

ومن المرجح، أن تكون تلك الأموال قد استخدمت في 28 يوليو 2017 في شراء شقة من طابقين شمال باريس، وأن تكون دفعات أخرى قد تم التبرع بها لجمعيتي “Juste Cause” و”Horizons” المرتبطتين برمضان.





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