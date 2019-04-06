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شكرا لقرائتكم واتساب يطرح نسخة جديدة للأعمال على آيفون .. مزايا عديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
واتساب يطرح نسخة جديدة للأعمال على آيفون .. مزايا عديدة
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلن تطبيق التراسل الفوري واتساب توفير نسخته للأعمال WhatsApp Business لجميع مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس مجانياً على متجر آب ستور.
ويتوفر التطبيق في عدة دول وهي في البرازيل وألمانيا وإندونيسيا والهند والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على أن يتم توفيره بجميع دول العالم خلال أسابيع.
وتأتي هذه الخطوة لتوسيع استخدام التطبيق الخاص بالشركات والأعمال بعد استخدامه منذ عام على نظام أندرويد.
ويتيح التطبيق تواصل سرعة وإمكانات أكثر في تواصل الشركات مع عملائها المستخدمين لواتساب العادي، مع توفير ملف تعريفي للشركة وتفاصيل أخرى مثل البريد الإلكتروني وعنوان المتجر وموقع الويب.
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