الارشيف / اخبار السعوديه

مسام ينتزع 1229 لغمًا في اليمن خلال أسبوع واحد فقط

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم مسام ينتزع 1229 لغمًا في اليمن خلال أسبوع واحد فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-06

مسام ينتزع 1229 لغمًا في اليمن خلال أسبوع واحد فقط

متابعات الخليج 365 - واس

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من شهر مارس 2019م، من انتزاع 1,229 لغمًا، منها 28 لغمًا مضادًا للأفراد و 738 لغمًا مضادًا للدبابات و 448 ذخيرة غير متفجرة و 15 عبوة ناسفة، ليبلغ ما تم نزعه خلال شهر مارس 6,647 لغمًا.

Advertisements

وبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 52,777 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسام ينتزع 1229 لغمًا في اليمن خلال أسبوع واحد فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا