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المرور يوضح قيمة غرامة التأخير عن تجديد رخص المركبات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقاً للنظام.
جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.
وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، رداً على المغرد أن “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.
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