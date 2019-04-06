الارشيف / اخبار السعوديه

المرور يوضح قيمة غرامة التأخير عن تجديد رخص المركبات

0 نشر
editor25 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم المرور يوضح قيمة غرامة التأخير عن تجديد رخص المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-04-06

المرور يوضح قيمة غرامة التأخير عن تجديد رخص المركبات

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن قيمة غرامة عدم تجديد رخصة السيارة، في وقتها، وبعد انتهاء المهلة المحددة للتجديد، وفقاً للنظام.

Advertisements

جاء ذلك في رد من المرور، على سؤال مغرد عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: “عند انتهاء صلاحية الاستمارة ولم أجددها.. هل في غرامة؟”.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي، رداً على المغرد أن “عدم تجديد الرخصة في وقتها وبعد انتهاء مهلة الـ 60 يوماً يفرض عليك غرامة مالية قدرها 100 ريال عن كل سنة تطويف”.

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح قيمة غرامة التأخير عن تجديد رخص المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا