صور.. وفاة غواص متطوع أثناء البحث عن طفل مفقود بوادي الحائر

2019-04-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الدفاع المدني بالرياض، عن وفاة المتطوع ريان أشرف العيتاني من فريق السلام السعودي.

وتوفي العيتاني أثناء مشاركته بأعمال البحث في حادث سقوط طفل بوادي الحائر، عمره 3 سنوات.

Advertisements

وأشار مدني الرياض، إلى استمرار أعمال البحث بوادي الحائر بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن الطفل الذي سقط في مجرى وادي الحائر مساء الجمعة.

وتستمر عمليات البحث بمشاركة فرق تطوعية للبحث عن طفل يبلغ من العمر ٣ سنوات سقط في مجرى وادي الحائر.