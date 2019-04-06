فيضانات أفغانستان تقتل 20 شخصا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هيرات ألحقت الفيضانات العارمة الناجمة عن سقوط أمطار غزيرة موسمية أضرارا بأجزاء مختلفة من إقليمي هيرات وبادغيس بغرب أفغانستان، طبقا لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية للأنباء أمس. وبحسب مسؤولين محليين، لقي 20 شخصا على الأقل حتفهم بسبب الفيضانات العارمة التي اجتاحت الأقاليم الشمالية والغربية من أفغانستان، خلال الشهر الماضي. وتضررت الأراضي الزراعية ومئات المنازل في أعقاب أمطار غزيرة وفيضانات عارمة، بحسب مكتب حاكم إقليم هيرات.



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