ضبط 13 طنا من آكل النمل في شحنة لحوم بسنغافورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سنغافورة

أعلنت السلطات في سنغافورة أمس مصادرة نحو 13 طنا من لحوم حيوان « آكل النمل الحرشفي» (البانجول) كانت داخل حاوية شحن، في واحدة من أكبر الضربات الموجهة لتجارة لحوم هذا الحيوان في السنوات الأخيرة.

ووفقا لبيان مشترك من إدارة الجمارك ومكتب الحدائق الوطنية في سنغافورة، عثر على 230 حقيبة تحتوي على قطع اللحوم أثناء تفتيش حاوية طولها 12 مترا في «باسير بانيانج».

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وكانت الشحنة، المصرح بها على أنها تحتوي على لحوم مجمدة، قادمة من نيجيريا في طريقها إلى فيتنام.

وأضاف البيان أنه عثر على قطع اللحوم، التي تقدر قيمتها بنحو38,7 مليون دولار أمريكي، وسط كميات من اللحوم المجمدة. كما عثر على 177 كجم من عاج الفيلة، مقطعة ومنحوتة، وتقدر قيمتها بنحو 88,5 ألف دولار.

وقالت سلطات الحدائق الوطنية في سنغافورة «إن قطع اللحوم تعود لأربعة أصناف مختلفة من آكل النمل الحرشفي».