تغير المناخ يهدد حياة 19 مليون طفل في بنجلاديش

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تهدد الكوارث المرتبطة بتغير المناخ في بنجلاديش حياة ومستقبل أكثر من 19 مليون طفل، بحسب ما أوضحته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أمس.

وأفادت المنظمة في تقرير جديد أن التضاريس المسطحة وكثافة السكان وضعف البنية التحتية، تجعل بنجلاديش عرضة للفيضانات والأعاصير وغير ذلك من التغيرات البيئية المرتبطة بتغير المناخ.

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وذكر التقرير الصادر تحت عنوان «عاصفة تلوح في الأفق» أن تغير المناخ يخيم على مستقبل الأطفال في بنجلاديش. إن نحو 12 مليون طفل عرضة للفيضانات بسبب أنظمة تدفق الأنهار عبر بنجلاديش وارتفاع مستواها عن ضفافها بشكل مستمر.

وأضاف أن 4,5 ملايين آخرين يعيشون في المناطق الساحلية غالبا فيتعرضون للأعاصير، كما أن ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في مناطق تشهد فترات أطول من الجفاف.

واقترحت الوكالة الأممية تخصيص موارد إضافية وبرامج مبتكرة، لتجنب مخاطر تغير المناخ التي تنعكس على المواطنين صغار السن. ويمثل الأطفال 40% من إجمالي سكان بنجلاديش البالغ عددهم 160 مليون نسمة، حسب اليونيسيف.