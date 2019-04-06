السجن لقاتلي صحفي بعد 20 عاما من الجريمة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بلجراد

أصدرت محكمة في بلجراد أمس أحكاما مطولة بالسجن بحق أربعة من مسؤولي جهاز الخدمة السرية السابق، في جريمة قتل صحفي قبل 20 عاما.

وصدرت أحكام بالسجن 30 عاما بحق كل من رئيس جهاز الأمن الوطني السابق رادومير ماركوفيتش ورئيس قطاع بلجراد، ميلان رادونيتش، و20 عاما بحق كل من العميلين راتكو روميتش وميروسلاف كوراك.

وصدرت الأحكام بحق ماركوفيتش الذي يقضي بالفعل حكما آخر بالسجن 40 عاما لإدانته في جرائم قتل سياسية أخرى، ورادونيتش، لإصدارهما أمر القتل، الذي نفذه روميتش وكوراك الهارب.